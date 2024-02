Fa ricorso per ottenere la lode | il Tar lo respinge e la costringe a pagare 3 600 euro

Fa ricorso per ottenere lode alla maturità, il Tar dice no e le fa pagare 3600 euro di spese legali

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 Una studentessa di un liceo classico di Nervi ci teneva tantissimo adla, tanto che quando ha avuto "solo" 100 all'esame di maturità ha addirittura fattoal Tar perla tanto agognata. La giovane era infatti convinta di aver subito un'ingiustizia e di meritare la, ma il Tar evidentemente non era d'accordo con lei. La sentenza del Tar Il Tar non solo ha rigettato ildella studentessa, ma le ha anche imposto il pagamento di 3.600per le spese legali. Oltre il danno la beffa. Come hanno spiegato i magistrati nella sentenza, è stato appurato che la ragazza durante la prova orale "non aveva dimostrato quella brillantezza che, secondo i criteri articolati dalla ...

