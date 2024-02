Non se la passano bene neanche Gpl e Metano, che tra self e servito variano il primo da 0,832 euro Guardando oltre i confini europei la benzina più cara in assoluto si paga a Hong Kong con ben 2,88

Fa il pieno di metano e paga con una banconota falsa, denunciato un 45enne (Di giovedì 22 febbraio 2024) Bologna, 22 febbraio 2024 - Ha fatto il pieno di metano e poi ha pagato il carburante con una banconota falsa, riuscendo a scappare in auto. Convinto che il trucco avesse funzionato, qualche settimana dopo si è presentato dallo stesso benzinaio che lo ha riconosciuto e ha allertato i carabinieri. L'uomo, un quarantacinquenne di origine marocchina, è stato denunciato con l'accusa di spendita di monete falsificate e truffa. Tutto è iniziato nella tarda serata del 22 gennaio quando il quarantacinquenne, residente fuori provincia, già noto alle forze dell’ordine, a bordo di un’utilitaria grigia è andato a fare rifornimento di metano in un distributore di carburante nel quartiere San Donato-San Vitale. Al momento del pagamento l’automobilista ha ... Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino (Di giovedì 22 febbraio 2024) Bologna, 22 febbraio 2024 - Ha fatto ildie poi hato il carburante con una, riuscendo a scappare in auto. Convinto che il trucco avesse funzionato, qualche settimana dopo si è presentato dallo stesso benzinaio che lo ha riconosciuto e ha allertato i carabinieri. L'uomo, un quarantacinquenne di origine marocchina, è statocon l'accusa di spendita di monete falsificate e truffa. Tutto è iniziato nella tarda serata del 22 gennaio quando il quarantacinquenne, residente fuori provincia, già noto alle forze dell’ordine, a bordo di un’utilitaria grigia è andato a fare rifornimento diin un distributore di carburante nel quartiere San Donato-San Vitale. Al momento delmento l’automobilista ha ...

Altre Notizie

Fa il pieno di metano e paga con una banconota falsa, denunciato un 45enne: It is to be used for motion props”, è stata sequestrata dai carabinieri Bologna, 22 febbraio 2024 - Ha fatto il pieno di metano e poi ha pagato il carburante con una banconota falsa, riuscendo a ... ilrestodelcarlino Prezzi carburante, in forte aumento: “Un pieno costa quasi 5 euro in più”: Preoccupazione massima, nonostante la relativa calma di questi giorni. Secondo gli ultimi dati benzina e diesel sfiorano i 2 euro al litro ... auto Ospedaletto euganeo. Manovra azzardata, auto e camion pieno di gas metano finiscono nel fosso. Strada chiusa: OSPEDALETTO EUGANEO (PADOVA) - Grave incidente nella mattinata di oggi, 20 febbraio, a Ospedaletto Euganeo. Il fatto si è verificato in via Santa Croce, strada stretta e a senso unico. ilgazzettino

Video di Tendenza