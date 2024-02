F1, Zak Brown contro Horner e la Red Bull: "In nessuno sport c'è la doppia proprietà". E sulle accuse...

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Zakalza la voce e attacca frontalmente Christiane la Red; è successo nella giornata di oggi, giovedì 22 febbraio, in occasione della conferenza stampa allestita durante il day 2 dei test pre stagionali di Formula 1 in fase di svolgimento in Barhein. L’Amministratore Delegato della McLaren, molto critico negli ultimi giorni, ha evidenziato la situazione paradossale creatasi nel paddock. Nel mirino laversia legata alladel colosso austriaco chella anche il Team RB. “Non conosco nessun altroimportante in cui si possano avere due squadre concorrenti sotto la stessa. Non è permesso da nessuna parte“, ha detto, pungolandoanche ...