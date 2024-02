F1 Test Bahrain | Leclerc e Ferrari davanti in seconda giornata

Video F1, test in Bahrain: l'onboard di un giro con Leclerc

F1 test Bahrain 2024 - Horner : “La macchina sembra discreta. Mio processo in corso - non parlo” - “Le prestazioni andate secondo i piani. Simulazione e pista sembra no convergere. Difficile trarre conclusioni troppo radicali dai tempi di ieri, non sappiamo cosa ... (sportface)

F1 | Horner in difesa in conferenza stampa in Bahrain: “C’è un’investigazione, non posso commentare”. Zak Brown duro: La conferenza stampa della seconda giornata di test in Bahrain era molto attesa per la presenza di Christian Horner. Il team principal Red Bull, sotto la lente di ingrandimento per la vicissitudine ... p300

F1: Horner "Indagine Spero si arrivi al più presto a conclusione": Vogliamo tutti che si arrivi a una conclusione il prima possibile". Così Christian Horner, team principal della Red Bull, durante la conferenza stampa nel corso dei test in Bahrain sull'indagine che ... sport.tiscali

Verstappen vola con la nuova Red Bull: oltre un secondo ai rivali sulla pista di Sakhir: È iniziata la stagione 2024 di Formula 1. Sarà la più lunga ed impegnativa della storia. Con 24 gare che inizieranno sulla pista di Sakhir, alla periferia di Manama capitale ... ilmessaggero