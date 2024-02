F1 Test Bahrain - Leclerc e Ferrari davanti in seconda giornata - (Adnkronos) – Charles Leclerc il più veloce con la Ferrari nella mattinata della seconda giornata di Test in Bahrain , sul tracciato di Sakhir che il 3 marzo ospiterà il ... (periodicodaily)

F1 test Bahrain 2024 - Horner : “La macchina sembra discreta. Mio processo in corso - non parlo” - “Le prestazioni andate secondo i piani. Simulazione e pista sembrano convergere. Difficile trarre conclusioni troppo radicali dai tempi di ieri, non sappiamo cosa ... (sportface)