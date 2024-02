F1 | test Bahrain 2024 | Leclerc col miglior tempo al mattino Poi lo stop anticipato per un tombino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La sessione mattutina della seconda giornata diprestagionali di F1 inva in archivio con ildi Charles(1’31”750) e con la bandiera rossa a causa di un detrito di uncolpito dalla Ferrari del monegasco e dalla Mercedes di Lewis Hamilton. I danni al drain cover hanno imposto la fine anticipata della sessione. Servirà un’ora per sistemare il problema e si ripartirà quindi alle 12 italiane per la seconda parte del Day-2. Da valutare il fondo della monoposto di, che ha richiesto l’intervento dei meccanici. Non un Déjà vu di quanto accaduto a Las Vegas con Carlos Sainz, visto che la dimensione del– spiegano – è decisamente inferiore, così come i danni, ma comunque è un inconveniente che tutti ...

