F1 | Sergio Perez | “Passo in avanti oggi | pista difficile per test”

F1, Sergio Perez: "Passo in avanti oggi, Bahrein pista difficile per test"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un day 2 dai tratti interlocutori per. Dopo una mattinata caratterizzata da qualche sbavatura di troppo il messicano ha chiuso al secondo posto la seconda giornata deipre stagionali di F1, evento in fase di svolgimento sul circuito del Bahrein. Il secondo pilota della Red Bull nello specifico ha racimolato un ritardo di +0.758 rispetto a Carlos Sainz, leader con il super tempo di 1:29.921. Una volta terminata la sessione, Checo ha raccontato le proprie sensazioni in mixed zone. “È stato unin una buona direzione – ha detto– È unacomplicata da provare perché cambia costantemente. Al mattino abbiamo fatto un lavoro aerodinamico e nel pomeriggio ci siamo concentrati sulla comprensione delle gomme. Le cose sono più difficili ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.36 Charles Leclerc chiude un giro con un ottimo 1:32.202, non migliora ma rimane costante su tempi interessanti. ... (oasport)

Sainz il migliore nella seconda giornata di test: Il ferrarista stacca il miglior tempo nel giovedì di prove invernali in Bahrain, staccanto di quasi otto decimi la Red Bull di Sergio Perez ... laregione.ch

Carlos Sainz abbassa i tempi nel Day 2 di prove in Bahrain: il ferrarista è il più veloce davanti a Perez, la classifica: Per recuperare il tempo perduto, Leclerc è tornato in pista nel pomeriggio per incrementare il suo numero di giri prima di consegnare la vettura a Sainz, che ha concluso la giornata con 0"758 secondi ... eurosport

Test F1 | Red Bull, tanti problemi per Sergio Perez: Test F1 - Giornata tutt'altro che positiva per Sergio Perez, il quale si aspettava ben altro viste anche le prestazioni di ieri di Verstappen. Il messicano infatti ha dovuto fare subito i conti con de ... f1grandprix.motorionline