F1 | Sainz non si illude | “Red Bull macchina da battere | è evidente Ma la Ferrari è cresciuta”

F1 | Ferrari non illude, ma convince: è già buono il passo gara

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Carlosha firmato il miglior tempo nella seconda giornata di Test F1 andata in scena sul circuito di Sakhir. Lo spagnolo si è esaltato al volante della, fornendo prestazioni decisamente interessanti e increscita rispetto a quanto offerto ieri in Bahrain. L’iberico, che al termine della stagione lascerà la Scuderia di Maranello per fare spazio a Lewis Hamilton, ha ottenuto un riscontro cronometrico di rilievo e che fa sperare in vista del GP del Bahrain che tra dieci giorni aprirà il Mondiale.ha analizzato la giornata ai microfoni di Sky Sport F1: “La cosa più importante è che lafa quello che ci aspettavamo. Rispecchia quanto visto in galleria del vento e nelle simulazioni. Non so se basterà peruna Redgià veloce, ...

