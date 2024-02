F1, Russell: "Il passaggio di Hamilton in Ferrari non ha cambiato niente per noi"

F1, Russell: “Red Bull impressionante, un passo avanti e favorita su tutte. C’era da aspettarselo” (Di giovedì 22 febbraio 2024) “La Red Bull è una squadra davvero impressionante. La Red Bull è la favorita e sicuramente un passo avanti rispetto a tutti gli altri. C’era da aspettarselo”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, George Russell, così come riportato dalla BBC, durante la seconda giornata dei test di F1 in Bahrain nella conferenza stampa di oggi: “L’anno scorso la macchina era davvero impegnativa da guidare: Lewis e io non avevamo fiducia in essa, ora abbiamo fatto un ottimo passo avanti in termini di consistenza della vettura. L’anno scorso abbiamo visto molti difetti con la W14 che il team ha fatto un ottimo lavoro per correggere. In passato, qualunque cosa facessimo a livello aerodinamico C’erano ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di giovedì 22 febbraio 2024) “La Redè una squadra davvero. La Redè lae sicuramente unrispetto a tutti gli altri.da”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, George, così come riportato dalla BBC, durante la seconda giornata dei test di F1 in Bahrain nella conferenza stampa di oggi: “L’anno scorso la macchina era davvero impegnativa da guidare: Lewis e io non avevamo fiducia in essa, ora abbiamo fatto un ottimoin termini di consistenza della vettura. L’anno scorso abbiamo visto molti difetti con la W14 che il team ha fatto un ottimo lavoro per correggere. In passato, qualunque cosa facessimo a livello aerodinamicono ...

F1, Russell: "Il passaggio di Hamilton in Ferrari non ha cambiato niente per noi": "Abbiamo fatto un passo nella direzione giusta": ne è convinto Russell, "Tanto lavoro fatto, ma c'è una salita ripida da scalare: Red Bull è ancora favorita". Sul passaggio di Hamilton, suo compagno ... sport.sky Verstappen vola con la nuova Red Bull: oltre un secondo ai rivali sulla pista di Sakhir: È iniziata la stagione 2024 di Formula 1. Sarà la più lunga ed impegnativa della storia. Con 24 gare che inizieranno sulla pista di Sakhir, alla periferia di Manama capitale ... ilmessaggero Nuove prese d’aria per il pilota sperimentate in Bahrain: I due team stanno testando in Bahrain una soluzione che permette ai piloti di soffrire meno il caldo all'interno dell'abitacolo ... formulapassion

