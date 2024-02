F1, risultati e classifica seconda giornata Test Sakhir 2024: Ferrari in testa, tempone di Sainz

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un secondo giorno che lascia ben sperare in chiave. Nelladeidi F1 in fase di svolgimento abrilla la scuderia di Maranello, grande protagonista nel corso delle due sessioni con Charles Leclerc e Carlos. Il pilota spagnolo si è rivelato il più veloce dell’interno segmento, dimostrando grande competitività e chiudendo con il super tempo di 1:29.921, realizzato con l’ausilio delle gomme C-4. Successivamente il madrileno ha dimostrato davvero un buon passo nella simulazione di gara, svolta con la C-1. Bene anche Charles Leclerc, il cui lavoro però è stato interrotto in mattinata dallo scoperchiamento di un tombino che ha provocato il danneggiamento del fondo della sua monoposto, fattore che lo ha costretto a chiudere in anticipo la seduta. Il ...

