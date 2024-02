F1 | Red Bull visibilmente diversa | mantenuta la ricetta vincente?

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Una macchina davvero moltoche ha fatto parlare immediatamente tutto il Circus della Formula 1. Analisti, opinionisti e tecnici si sono focalizzati sulle novità inserite all’interno dello sviluppo della monoposto che andrà in pista in questo Mondiale 2024, frutto di un lavoro iniziato praticamente all’inizio dello scorso anno. Le innovazioni sono diverse che andranno a cambiare radicalmente unache nelle passate annate ha portato Max Verstappen a dominare fortemente all’interno dell’universo della F1. Se è vero che “squadra che vince non si cambia”, il box guidato da Chris Horner è andato fortemente in controtendenza con questo adagio popolare riscrivendo la nuova Red. Sarà, anche questa volta, un “azzardo”? Red, le parole di Chris Horner sulla nuova monoposto ...

