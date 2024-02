F1 | Leclerc | “Ci sono punti negativi su cui lavorare La Red Bull per me è avanti”

Classifica piloti e classifica costruttori Mondiale Formula 1 2023: Quanti punti hanno Ferrari Leclerc e Sainz?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Siamo dove ci aspettavamo di essere, c’è uno step indal punto di vista della guidabilità. Per noi è più facile arrivare al limite di questa macchina. Cisu cui dobbiamo, certe caratteristiche su cui dobbiamo migliorare. Siamo di nuovo con un feeling un po’ migliore anche sul passo gara, ma non vuol dire nulla sulla competitività. Dobbiamo stare molto calmi e aspettare”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles, dopo le sue ore alla guida della Rossa nei test di F1 del Bahrain: “Red? Per me, ma rimane un feeling personale, dopo aver visto un po’ di cose. Spero ci sarà una sorpresa in gara, che saremo da tutti noi. Però non concentriamoci solo ...