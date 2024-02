F1: Horner 'Indagine? Spero si arrivi al più presto a conclusione'

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In pista vola intanto la RB20: "Ma è difficile dare giudizi" SAKHIR (BAHRAIN) - "C'è un procedimento in corso e visto che sono parte coinvolta non posso commentare nè il procedimento, nè le tempistiche. Vogliamo tutti che sia unail prima possibile". Così Christian, team p

La Red Bull decide sul caso Christian Horner : l’interrogatorio top secret chiude l’indagine interna - Grande attesa in Formula 1 per la decisione della Red Bull sulle accuse rivolte al suo team principal Christian Horner : il britannico è stato interrogato in un luogo ... (fanpage)

La F1 rilascia una dichiarazione sull’indagine di Horner - Domenica sera la F1 ha rilascia to una dichiarazione in cui riconosce di aver “preso atto” dell’indagine in corso sul team principal della Red Bull Christian ... (sport.periodicodaily)

F1: Horner "Indagine Spero si arrivi al più presto a conclusione": Così Christian Horner, team principal della Red Bull, durante la conferenza stampa nel corso dei test in Bahrain sull'indagine che lo riguarda per "comportamento inappropriato" nei confronti di una ... sport.tiscali

F1: Brown "Indagine su Horner Si arrivi a esito rapido e trasparente": Zak Brown, Ceo della McLaren, commenta a margine dei test in Bahrain l'indagine su Christian Horner, team principal della Red Bull, accusato da una dipendente di "comportamento inappropriato". "La Fia ... sport.tiscali

Horner: "No comment sull'indagine, ma speriamo finisca presto": Christian Horner è stato protagonista in conferenza stampa in Bahrain dove, al netto delle prestazioni della RB20 a Sakhir, si è affrontato il delicato tema dell'indagine interna in Red Bull per ... sport.sky