Export militare | arriva l’ok del Senato alla modifica della 185

(Di giovedì 22 febbraio 2024)dall’approvazione del disegno di legge del governo chela legge 185 sull’import-difesa. Con la decisione a Palazzo Madama, il provvedimento passa oraCamera dei deputati, dove dovrà passare la verificacommissione Difesa prima di passare definitivamente in Aula. La principale riforma vede la reintroduzione presso la presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (Cisd), soppresso nel 1993. L’organo si occuperà di formulare gli indirizzi generali per l’applicazionestessa legge 185, e in generale delle politiche di scambio nel settoredifesa. Una misura che, come riportato dlegge ...