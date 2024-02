Ex vippone e conduttrice prendono in giro Mirko e Perla | “L’amor cortese”

(Di giovedì 22 febbraio 2024)Brunetti eVatiero sono amatissimi tra i telespettatori del Grande Fratello, ma l’ultimo loro incontro non ha convinto proprio tutti. Ieri a Pomeriggio Cinque un exe una notahanno preso ini bacetti dei due gieffini. Le battute di un exe di una presentatrice: “Due personaggi del”. Anna Pettinelli ha liquidato come ‘mezza schifezzetta’ la reunion dei Perletti: “No, non mi convincono, sono molto scettica, adesso vi spiego perché. Io trovo che quando due persone si amano, hanno anche un atteggiamento fisico diverso. Tra loro c’è stato questo abbraccio e questo bacetto, che non era un bacio, era una mezza schifezzetta. Sì, si sono un po’ baciati, ma nulla di che. Quando due si ritrovano e – ...

