Ex modella fitness Loni Willison avvistata mentre rovista nei cassonetti in cerca di cibo – vederla ora è straziante

(Di giovedì 22 febbraio 2024) È fin troppo facile dimenticarsi di contare le nostre fortune e di apprezzare veramente le cose positive della nostra vita. Come si dice spesso, non si pensa mai a quanto sia bello qualcosa finché non lo si ha più. Naturalmente, molti di noi aspirano a essere ricchi. Alcuni di noi desiderano la fama e la fortuna. Ma ci sono anche frotte di persone che desiderano le cose semplici della vita, quelle che altri, forse anche voi e io, potrebbero dare per scontate. Vedete, questo è il problema della felicità. È una scala di relatività scorrevole e non importa quanto le cose sembrino andare male o quanto sia difficile una situazione, si può praticamente essere certi che c’è qualcuno là fuori che prega di essere nei vostri panni. Vale anche la pena di considerare che le cose nella vita possono cambiare da un momento all’altro. Ciò che è promesso un giorno non lo è il giorno dopo, ed è ...