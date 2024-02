Ex addetti della Tct

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ast-Arvedi assume venti lavoratoriex Tct (Taglio commercializzazione tubi), ex impresa appaltantestessa Ast che ha chiuso i battenti dopo un lungo braccio di ferro con la committente. Le assunzioni sono annunciate dai sindacati dei metalmeccanici di Fim, Fiom, Uilmì, Fismic, Ugl. "La direzione del personale ha confermato che si tratta di un primo step che sarà completato con l’assunzione di tutti coloro che si trovano in cassa integrazione straordinaria per la cessazione dell’attività. Gli impegni che la proprietà ha assicurato, da diversi mesi, sia con il presidente del gruppo Giovanni Arvedi, sia con il vicepresidente. Mario Arvedi Caldonazzo, fino all’impegno del management locale con l’ad Dimitri Menecali e il direttore del personaleGiovanni Scordo, oggi si concretizzano, e manifestano una affidabilità e solidità delle relazioni ...

