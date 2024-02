Eurovision 2024, dopo i Jalisse anche Loredana Bertè si gioca la carta San Marino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) San, 22 febbraio- Ora è ufficiale:partecipa alla finale del festival musicale ‘Una Voce per San’, il più importante nel territorio sammarinese. Il vincitore della rassegna strapperà il pass per il prossimoSong Contest che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 7 all'11 maggio. Laha deciso Era nell'aria da qualche giorno, finalmente è arrivata la decisione ufficiale:è tra i cantanti in gara al festival di musica nazionale sammarinese "Una Voce per San", che concede al vincitore la possibilità di partecipare all'Song ...