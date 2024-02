Europei di Tiro a Segno | gli Azzurri a Gyor per il pass olimpico | due posti per il sogno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 febbraio 2024)– Dal 24 febbraio al 2 marzo si svolgeranno i Campionatidi, in Ungheria. Una competizione particolarmente importante per le prossime Olimpiadi di Parigi. L’evento assegnerà un posto per nazione ai migliori due atleti (che faranno podio) non ancora qualificati e nelle gare individuali di carabina e di pistola. Sono 12, equamente suddivisi tra donne e uomini, gliiscritti. Nella carabina: Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro, Martina Ziviani, Edoardo Bonazzi (foto ISSF), Danilo Dennis Sollazzo e Simon Weithaler. Nella pistola: Sara Costantino, Maria Varricchio, Margherita Brigida Veccaro, Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Luca Tesconi. Come indica Agc di coni.it ‘Gli allenamenti ufficiali e le qualificazioni si terranno presso l’AUDI Arena mentre ...