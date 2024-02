Europee | per la prima volta studenti potranno votare fuori sede

Europee, per la prima volta gli studenti potranno votare fuori sede

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Alle prossime elezionidell'8 e 9 giugno i ragazzi e le ragazze che studiano in un comune italiano diverso da quello di residenzaalle prossime elezionisenza tornare a casa. Più precisamente: se studiano in un comune che ricade nella stessa circoscrizione elettorale del loro comune di residenza, possononel comune dove sono temporaneamente domiciliati. Se invece studiano in un comune che ricade in un'altra circoscrizionerecandosi nel capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio.Per il viaggio, in questo caso, sono previsti gli stessi sconti in vigore per chi torna adove risiede. Lo prevede un emendamento di Fdi al decreto elezioni approvato oggi in ...