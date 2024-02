Europa League – Rennes-Milan 2-2 | bellissimo gol di Leao! | Live News

Rennes-Milan 2-1 LIVE: doppietta di Bourigeaud

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56? Goooooooooooooool, Leao riporta in pari i rossoneri in contropiede, Rennes-Milan 2-2. 54? Gol, di Bourigeaud su ... (oasport)

Europa League: Rennes - Milan 2-2 DIRETTA e FOTO: Stefano Pioli sceglie Luka Jovic come attaccante titolare nel Milan per la sfida di ritorno contro il Rennes che vale gli ottavi di Europa League. Olivier Giroud resta almeno inizialmente in panchina ... ansa

Pagelle Rennes Milan: i voti ai protagonisti del match: I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2023/24: pagelle ... milannews24

Serie A: alle 20.45 Torino-Lazio, recupero della 21esima giornata. Le formazioni ufficiali: Non solo Europa League. Stasera torna in campo anche la Serie A: alle 20.45, in diretta su Sky, si sfidano Torino e Lazio. La partita è un recupero della 21esima giornata di campionato: il match era ... tg24.sky