Europa League – Rennes-Milan 1-1 | la pareggia Jovic! | Live News

Rennes-Milan 1-0 LIVE: sblocca Bourigeaud

Benjamin Bourigeaud porta in vantaggio il Rennes in avvio di gara contro il Milan nella partita di ritorno dei playoff di Europa League (pianetamilan)

Milan avanza in Europa League nonostante la sconfitta contro il Rennes: Quest’oggi andranno in scena gli otto incontri valevoli per il ritorno del knockout playoff della Europa League 2023-2024. Scenderà in campo anche nel tardo pomeriggio anche il Milan di Stefano Pioli: ... informazione

Calcio d'inizio ore 21. In palio la qualificazione agli ottavi di finale. Ecco le ultime dai campi: La Roma affronta il Feyenoord per la quarta volta nella sua storia europea (tre volte in Europa League, una in Conference League), la terza di fila in altrettante stagioni. Prima degli olandesi, la ... gazzetta

“Da vendere il prima possibile”: Milan, disastro totale: Serata più complicata del previsto per il Milan in Europa League, un rossonero di Pioli al centro delle critiche e bersagliato nei commenti Che per il Milan, nonostante il vantaggio dell’andata, non ... calciomercato