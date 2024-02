Europa League – Rennes-Milan 1-0 | Bourigeaud apre le danze | Live News

Rennes-Milan 1-0 LIVE: sblocca Bourigeaud

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.43 Inni dell’ Europa League in corso. 18.40 Entrano in campo i giocatori. 18.35 Presente anche Ibrahimovic sugli ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Milan che prova a reagire, alza il baricentro. 11? Gol di Bourigeaud , destro che si insacca sul primo palo, ... (oasport)

Europa League: Milan con Jovic titolare contro il Rennes: Stefano Pioli sceglie Luka Jovic come attaccante titolare nel Milan per la sfida di ritorno contro il Rennes che vale gli ottavi di Europa League. Olivier Giroud resta almeno inizialmente in panchina ... ansa

Bergomi: «Turnover di Monza Pioli pensava di vincere cambiandone 5 per questo motivo»: Bergomi ha analizzato a SkySport Rennes Milan, match valido per il ritorno dei playoff di Europa League. PAROLE – «Per come ragiona Pioli lui si fida molto dei suoi giocatori. Pensava di vincere a ... milannews24

L’ombra di Ibra su Pioli: “Ecco da cosa dipende”: “La conferma di Pioli passerà molto dal cammino in Europa League. E’ chiaro che i tifosi del Milan che non lo vogliono più vedere si augurano che indipendentemente da un’eventuale vittoria se ne vada. calciomercato