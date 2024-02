Europa, armi e Kyiv. Il governo si prepara al primo appuntamento del G7

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’occasione è la presentazione della Medaglia per celebrare i due anni di resistenza di, ma anche il particolare momento, ovvero la vigilia delmeeting G7 a guida italiana nel secondo anniversario dell’invasione russa. Ed è stata utile per raccogliere l’indirizzo del Sottosegretario Giovanbattista Fazzolari sui principali temi all’ordine del giorno:proprio mentre si discute da un lato dell’accordo bilaterale di sicurezza tra Italia e Ucraina e, dall’altro, della difesa comune europea, tema che si intreccia con gli aiuti militari all’Ucraina. Centrodestra pro Ucraina Fazzolari parte da una considerazione politica: “Ildi centrodestra garantisce il sostegno all’Ucraina, undi centrosinistra lo avrebbe tolto. Grazie al ...

