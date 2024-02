Euphoria 3: Sam Levinson ha riscritto la storia dopo la morte di Angus Cloud

Euphoria 3: Sam Levinson ha riscritto la storia dopo la morte di Angus Cloud: L'improvvisa morte di Angus Cloud lo scorso luglio non solo ha portato un'infinita tristezza tra i membri del cast ma ha anche scombussolato i piani per la terza stagione di Euphoria, che Sam Levinson ... movieplayer

“Euphoria”'s Colman Domingo Says 'Wild' Costar Angus Cloud Would've Been 'Very Strong' in Season 3: "He was just sweet and funny and warm and odd at the same time. And I love people like that," Domingo said of the late Cloud ... sg.news.yahoo

Euphoria 3: Colman Domingo parla dei cambiamenti legati alle morti di Angus Cloud e del produttore Kevin Turen: Colman Domingo, intervistato da Vanity Fair, ha parlato della stagione 3 di Euphoria, spiegando che il creatore Sam Levinson ha dovuto compiere dei cambiamenti alla storia che aveva inizialmente ... badtaste