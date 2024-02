“Esotika Pet Show” | il weekend aretino di festa per tutta la famiglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Arezzo, 22 febbraio 2024 – Torna ad Arezzo Fiere e Congressi “Pet”, il Salone Nazionale degli Animali Esotici e da Compagnia. Appuntamento il 24 e 25 febbraio con un ricco programma di eventi dedicato al mondo dei Pet, per gli operatori del settore ma anche per appassionati e soprattutto per i più piccoli, che potranno conoscere gli animali da vicino e imparare a prendersene cura. “Anche questa edizione, che verrà riproposta a settembre – spiega Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi - sarà una grande, dedicata ad appassionati e alle famiglie – I visitatori troveranno un ambiente caratterizzato da diverse tipologie di piante, animali da ammirare e perché no, anche da accudire”. “E’ un evento - spiega ancora Vannetti - che noi di Arezzo Fiere e Congressi, ospitiamo sempre con grande piacere e ...