' Eredi Del Vecchio vicini a intesa | verso riassetto Delfin'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Il grande accordo sull'tà di Leonardo Delpotrebbe aprire la strada a unproprietario diattrala liquidazione di alcune quote azionarie". Lo scrive Il Sole 24 ore riportando indiscrezioni secondo cui "nell'ambito del confronto interno alcuniavrebbero richiesto di disciplinare in modo puntuale nello statuto il processo di liquidazione della quota da parte degli azionisti", ed in particolare sarebbe allo studio "l'inserimento nello statuto della previsione da parte dei soci di poter liquidare parzialmente o completamente il loro pacchetto azionario secondo una tempistica e modalità disciplinate in modo puntuale". Una previsione che "di fatto, potrebbe dunque agevolare un processo di trasformazione più profondo di, dove ...