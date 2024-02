Emma rompe il silenzio su Tedua | “Ecco che cosa è successo davvero tra noi” Poi rilancia | “A cena con lui? Spero di non avere il tempo di mangiare”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il Festival di Sanremo si è concluso da un paio di settimane ma ancora tiene banco la simpatia diMarrone nei confronti di. Nei giorni della kermesse la cantante aveva speso parole di apprezzamento per il collega, e qualche giorno dopo i due erano stati visti “vicini vicini” a un party. Ora l’artista salentina torna sull’argomento nel corso di un’intervista a Radio 105 svelando come stannole cose. Come riporta Fanpageha spiegato che tra lei enon ci sarebbe alcun flirt in corso: “Io sono una ca**ara e avevo lanciato questa. Lo avevo detto a Fanpage.it durante la settimana di Sanremo ma non potevo non dirlo perché era un’intervista basata sul cellulare. Mi chiedevano di mostrare l’ultimo screen, l’ultimo messaggio e l’ultima ricerca su Google. Io ...