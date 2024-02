Emma Marrone a Viva Rai 2 omaggia la Toscana con Fiorello E canta Boboli

la tragica trama del romanzo di Flaubert intonando Apnea di Emma trama del romanzo di Flaubert intonando Apnea di Emma Marrone. Interpretato da Giovanna d'Arco, bruciata viva a Rouen con l'accusa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Firenze, 22 febbraio 2024 –ospite die del suoRai 2. Lante nella puntata di oggi, 22 febbraio, ha reso omaggio alla. Ricordiamo che è nata a Firenze. Per l’artista il maestro Cremonesi ha preparato un vero e proprio pezzo. Sulle note di 'Amami'…hato '’. E subito dopo la performance, non è tardato ad arrivare il plauso di un toscano doc come Carlo Conti. “Grande, ev!” scrive il conduttore in un messaggio a, che lo showman ha mostrato in diretta.