Emergenza 118, l'appello di Barone (Lega) all'ASL

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiBloccare questa iniziativa pericolosa e penalizzante per i territori che contrasta con le raccomandazioni del Ministero della Salute (11/2010) per ‘prevenire la morte o il grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto sanitario di pazienti in ambito ospedaliero ed extraospedaliero’ –rivoltoda Luigi, responsabile nazionale della Coesione Territoriale e Zes dellaSalvini Premier. “In queste ore tanti sindaci sanniti stanno esprimendo disappunto per la scelta dell’Asl di demedicalizzare le autoambulanze sul territorio: preoccupazioni che francamente condivido. Ritengo fondamentale ascoltare e rendere partecipi i primi cittadini, in prima linea spesso da soli per il territorio, su iniziative che impattano seriamente sul Sannio e sulla ...