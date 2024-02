Elezioni europee | novità dell’ultim’ora nei sondaggi | ecco chi sale e chi scende

Raccolta firme per le Elezioni Europee 2024 / Notizie / Novità / Città di Monopoli - Città di Monopoli

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Come voterebbero gli italiani se si andasse oggi ai seggi?cosa emerge dagli ultimidi SWG, c’è chie chi crolla. Durante il Tg la7 condotto da Enrico Mentana in data 19 febbraio sono stati resi noti i risultati degli ultimi, che fotografano le attuali preferenze degli elettori. Preferenze chiare degli italiani dagli ultimipolitici – InformazioneOggi.itNei giorni che vanno da giovedì 6?a?domenica 9 giugno 2024, anche gli italiani saranno chiamati a votare i propri partiti preferiti per le. Dai dati emergono chiare indicazioni su chi potrebbe vincere e chi invece potrebbe subire un crollo di consensi molto ampio.2024,cosa emerge dagli ultimi ...