Elezioni europee | non capisco perché concedere il voto fuorisede solo agli studenti

Elezioni Europee, ok al voto per gli studenti fuorisede (ma non per il sindaco)

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) E’ già tardi, ma non è mai troppo tardi per prendere sul serio le prossimedel 9 giugno. Prenderle sul serio significa non considerarle un test per la politica nazionale, ma quello che sono davvero: e cioè ledella base parlamentare dell’Unione Europea. Purtroppo ci sono tanti elementi che concorrono a complicare la lettura della realtà storica che stiamo vivendo, ma in ultima analisi il concetto dovrebbe essere chiaro: fare barriera nei confronti della reazione, ovvero in primis della destra, ridurre i danni nel contesto internazionale anche in vista di una possibile vittoria di Trump. Ne ho parlato nel post con il quale ho documentato la formidabile ondata di manifestazioni antifasciste in Germania. Occorrerebbe che chi è in grado di influenzare l’opinione pubblica (penso più...