Elezioni europee | gli studenti potranno votare fuori sede Ecco come fare

Elezioni europee, ok al voto per gli studenti fuorisede. Restano esclusi ancora 4 milioni di lavoratori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 febbraio 2024 – Niente più viaggi “della speranza” per tornare al proprio paese d’origine a. Centinaia, se non migliaia, di chilometri lungo lo Stivale per esercitare un proprio diritto. Niente più “avventure” alla Bianco Rosso e Verdone (il celeberrimo film del 1981 che raccontava i viaggi di diversi personaggi – tutti interpretati da Carlo Verdone – per tornare ai seggi nel paese d’origine). Ma per ora solo per gli. Il votoLa commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato l’emendamento al decretoche consentirà agli, in via sperimentale, diper le prossime. Chi potrà...