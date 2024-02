Elezioni a Follonica Via libera del Pd a primarie di coalizione tra Pecorini e Ricciuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il Pd, riunito nell’assemblea dell’Unione comunale, ha deciso a maggioranza assoluta di chiedere l’indizione delledi, presentando il vicesindaco Andreacome proprio candidato per il centrosinistra follonichese. "Il percorso del Pd verso le amministrative – dice la segretaria Mirjam Giorgieri – è stato fin dall’inizio improntato all’apertura verso la città. Abbiamo utilizzato lo strumento delle consultazioni aperte per ascoltare la voce di tutti. Quell’ascolto ci ha restituito una trasversale richiesta di prosecuzione del lavoro messo in campo in questi anni e un impegno importante del Pd nell’espressione della candidatura. Abbiamo proposto la candidatura di Francesca Stella al centro di un progetto collettivo tutto al femminile, non trovando supporto all’interno dellae infine ...