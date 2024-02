Elettrifica il Tuo Viaggio | Lineablù e Volvo EX30 | una Rivoluzione nella Mobilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La concessionariadi Ravenna e Imola ha organizzato a fine gennaio un open weekend per la presentazione dell’auto finalista al concorso “Car of the Year” 2024. L’evento ha attirato un numeroso pubblico di curiosi, appassionati e clienti che ha apprezzato la possibilità di toccare con mano e testare la qualità dell’auto 100% elettrica: la EX-30, l’ultima nata della casa automobilistica svedese. L'iniziativa è stata l'occasione per fare il punto con Enrico Benelli, titolare di, sull’andamento del mercato dei veicoli elettrici e sugli obiettivi cheCar Italia intende raggiungere nel breve e medio periodo. Quali sono le prospettive future sull'zione delle automobili? “Cars ha l’ambizione di diventare leader nel ...