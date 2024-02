21 giugno 2024: Shadow of the Erdtree Tre minuti di trailer per annunciare l'uscita, il prossimo 21 giugno, della tanto agognata espansione di Elden Ring, Shadow of the Erdtree. E non si è parlato di

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, svelato il prezzo (Di giovedì 22 febbraio 2024) From Software e Bandai Namco hanno annunciato il prezzo dell’attesissima espansione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree Dopo numerosissimi leak e l’annuncio ufficiale arrivato ieri, From Software e Bandai Namco hanno svelato la data di uscita ed il prezzo di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, espansione del pluripremiato souslike del 2022. L’avventura, che ci porterà nel reame d’ombra, nato dalle azioni del semidio Miquella, costerà 39,99€. Si tratta di un prezzo piuttosto alto, considerando che Bloodborne: The Old Hunters costava solo la metà. Probabilmente, il DLC varrà comunque la cifra richiesta e promette di farci visitare un’area nuova di zecca dalle dimensioni maggiori di ... Leggi tutta la notizia su tuttotek (Di giovedì 22 febbraio 2024) From Software e Bandai Namco hanno annunciato ildell’attesissima espansione diof theDopo numerosissimi leak e l’annuncio ufficiale arrivato ieri, From Software e Bandai Namco hannola data di uscita ed ildiof the, espansione del pluripremiato souslike del 2022. L’avventura, che ci porterà nel reame d’ombra, nato dalle azioni del semidio Miquella, costerà 39,99€. Si tratta di unpiuttosto alto, considerando che Bloodborne: The Old Hunters costava solo la metà. Probabilmente, il DLC varrà comunque la cifra richiesta e promette di farci visitare un’area nuova di zecca dalle dimensioni maggiori di ...

