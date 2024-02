El Chiringuito scova Juan Jesus che passeggia scalzo per il Maradona per il test antidoping VIDEO

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ieri c’è stata la partita di Champions tra il Napoli e il Barcellona al. La partita è terminata con un pareggio che lascia aperta la porta qualificazione ai quarti per entrambe le squadre. Due ore dopo la partita, c’è stato un divertente siparietto che si svolge nello stadio quai deserto trae alcuni giornalisti del programma televisivo spagnolo El. Mentre i giornalisti in studio discutono, l’inviato sul campo nota il difensore azzurro camminare tutto solo sul terreno i gioco completamente. A questo punto il giornalista si avvicina e incuriosito gli chiede il perché. Il difensore del Napoli risponde che stava cercando di trovare un modo per farsi venire lo stimolo di fare la pipì, poiché doveva fare il...

El Chiringuito scova Juan Jesus che passeggia scalzo per il Maradona per il test antidoping: Divertente siparietto con i giornalisti del Chiringuito Tv. Il difensore del Napoli cammina scalzo per trovare lo stimolo ad andare in bagno Ci Napoli 27/08/2023 - campionato di calcio serie A ... virgilio