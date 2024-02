Eintracht Francoforte-Union SG | le formazioni ufficiali | Gotze e Marmoush dal 1'

Conference League LIVE : Bodo/Glimt-Ajax e Dinamo Zagabria-Betis. Alle 21 l'Eintracht Francoforte La UEFA Europa Conference League torna in campo in questo giovedì sera per le gare di ritorno dei playoff. Venerdì 23 febbraio... (calciomercato)

Conference League LIVE : alle 18.45 Bodo/Glimt-Ajax e Dinamo Zagabria-Betis. Poi l'Eintracht Francoforte La UEFA Europa Conference League torna in campo in questo giovedì sera per le gare di ritorno dei playoff. Venerdì 23 febbraio... (calciomercato)