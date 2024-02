Ecco il nuovo minibu M | collegherà la Mediopadana al centro Orari e fermate

Ecco il nuovo minibù M: collegherà la Mediopadana al centro. Orari e fermate

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Reggio Emilia, 22 febbraio 2024 – Sarà una linea espresso, concepita per turisti e visitatori, ma anche per i reggiani che necessitano di spostamenti rapidi e puntuali, la linea ‘M’ delin città,servizio pubblico che a partire da lunedì 26 febbraiola stazione AValstorico, con fermata principale a palazzo dei Musei.di Reggio e stazione AV più vicini, dunque, con l’entrata in esercizio della linea M, grazie a un finanziamento specifico ottenuto con i proventi dell’imposta di soggiorno. E’ la quarta linea di, a servizio di parcheggi scambiatori, istituita a Reggio e funge da collegamento diretto fra l’AV e la circonvallazione attraverso una serie dinel quadrante nord-orientale ...

