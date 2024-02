Ivrea ritrova subito vittoria e bel gioco Giarnera autore di un match storico

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Vladimirvola a bordo di unTu160M. La televisione di stato ha trasmesso le immagini del decollo dalla pista dello stabilimento per l'aviazione di Kazan, con il commento dell'inviato Pavel Zarubin entusiasta per la nuova missione del Presidente che poche ore prima aveva decorato, presso la base aerea di Chkalovskiy, unità delle forze aerospaziali coinvolte nell'operazione in Ucraina. Il capo del Cremlino la scorsa settimana, il giorno prima della morte in carcere di Aleksei Navalny per cui molti invocano la sua responsabilità, aveva visitato l'impianto della Uralvagonzavod, azienda che negli Urali produce carri armati e altri mezzi pesanti e che per prima ha introdotto il doppio turno, giorno e notte, della catena di montaggio, per stare dietro alle richieste dal fronte ucraino e ...