E’ tornato il vero Barcellona Napoli caotico | innocuo e vulnerabile La Vanguardia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “All’improvviso, il Barça sembrava una squadra ricucita. All’improvviso, ilera un gruppo ritmato, organizzato, con le idee chiare. Con la pressione come bandiera, con la concentrazione come sistema e con le gambe in fiamme”. E per una volta, continua l’editoriale di Juan Bautista Martinez su La, “l’avversario europeo è sembrato più, più inconsistente, piùe più“. Insomma, astavano così inguaiati che la stampa catalana accoglie il pareggio del Maradona come una partita della svolta. “Asi sono trasformati in una vera squadra per due terzi della partita. Hanno lasciato da parte il nemico esterno (inventato) e hanno iniziato a scrivere la propria strada. Perché almeno i difensori hanno difeso, i ...

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è di nuovo lo smartphone da battere. Esclusive hardware importanti come Snap 8 Gen 3 for Galaxy e display anti riflesso esaltano le ... (tuttoandroid)

Alessandro Altobelli , ex calciatore di Inter e Juventus, in esclusiva ai nostri microfoni ha parlato del prossimo Derby d’Italia. Una sfida che potrebbe valere lo ... (notizie)

Da 0 a 10: la mossa shock di Calzona, Mazzarri demolito con una frase, il mistero Cajuste e l’assegno in banca di ADL: Vero, nel primo tempo il Napoli non tira mai in porta ... perdendo delle certezze. Siamo tornati al 4-3-3. Io voglio molto ordine in campo, che ora non c’è”. L’urlo di Ciccio terrorizza l’occidente e ... tuttonapoli

Da 0 a 10: la mossa shock di Calzona, Mazzarri demolito con una frase, la furbata di Kvara e l’assegno in banca di ADL: Vero, nel primo tempo il Napoli non tira mai in porta ... perdendo delle certezze. Siamo tornati al 4-3-3. Io voglio molto ordine in campo, che ora non c’è”. L’urlo di Ciccio terrorizza l’occidente e ... tuttonapoli

Grande Fratello, le pagelle di ieri sera: le ferite di Federico (6), Simona Tagli porta scompiglio (7): Una puntata riflessiva, a tratti commovente e in parte rivelatoria: il 21 febbraio 2024, il Grande Fratello è tornato in onda con un nuovo appuntamento ... In realtà, dietro a quel gesto, c’è il vero ... dilei