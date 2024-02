“È successo prima del decesso” Baby calciatore muore a 12 anni | Andrea era stato dimesso

"Sambuca in maschera": prima edizione di successo per la manifestazione - Il Gazzettino del Chianti e delle colline ...

(Di giovedì 22 febbraio 2024) È lutto perVincenzi, il 12enne di Castiglione Torinese morto a soli 12. La terribile notizia è arrivata stamattina, su Facebook, con un post della società di calcio dovegiocava nella categoria esordienti. Il giovane aveva iniziato a non sentirsi bene, aveva una sospetta polmonite ed era andato, assieme ai genitori, al pronto soccorso. Ora un paese intero lo piange. “Il Gassino San Raffaele, nella figura di tutto il consiglio direttivo, si stringe con forza intorno ai genitori diVincenzi, nostro giovanissimo atleta classe 2011 che è prematuramente ed improvvisamente scomparso questa notte. La tragedia ci ha colpiti profondamente lasciando in tutti noi un profondo dolore e sgomento”, si legge nel post pubblicato dall’account social della squadra in cui militava il ...