“È rimasta stregata” Ballando con le Stelle | Milly Carlucci chiama la cantante di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Daa “con le“, il colpaccio di. Non si è ancora spenta l’eco sul Festival diche già si parla della partecipazione dei cantanti ai vari programmi. La conduttrice è al lavoro per completare il cast della prossima edizione dopo la vittoria di Wanda Nara che ha avuto la meglio su Simona Ventura. Anche se manca un po’ già arrivano indiscrezioni bomba. Sono stati diversi gli artisti che sono riusciti a mettersi in mostra durante la manifestazione canora più attesa dell’anno. Non solo i più famosi come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa e Mahmood, ma anche i talenti emergenti come Tedua e Clara, quest’ultima nota al grande pubblico per essere un volto di “Mare Fuori”. Ora arriva la voce sulla rapper. Leggi anche: “Due cantanti gay ...