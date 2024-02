E' morto Stefano Gheller | paladino della lotta per il fine vita L' Ulss | «Niente suicidio assistito»

Morto Stefano Gheller, era il capofila della legge sul fine vita in Veneto

E' morto Stefano Gheller, paladino della lotta per il fine vita: BASSANO DEL GRAPPA - Stefano Gheller, 51 anni, è morto oggi, 22 febbraio 2024, in ospedale a Bassano: era malato di sclerosi laterale amiotrofica, una grave forma di distrofia muscolare. Gheller, ... ilgazzettino

