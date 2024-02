È morto Artur Jorge all’età di 78 anni | il cordoglio del Porto

È morto Artur Jorge, guidò il Porto al trionfo in Coppa Campioni nel 1987

(Di giovedì 22 febbraio 2024)oggi: ex allenatoreghese che ha guidato, Benfica e Psg. Ecco il comunicato della squadraghese Oggi è scomparso l’ex allenatore: uno dei tecnici più importanti della storia del calcioghese. Ecco il comunicato didel. IL COMUNICATO – L’Fcpiange la perdita di una delle più grandi figure della sua storia”, ha reagito così sul sito ufficiale il club che aveva vinto anche tre scudetti concome allenatore, oltre alla Coppa dei Campioni 87 con il successo per 2-1 nella finale contro il Bayern a Vienna.ha vinto in tutto 7 campionatighesi, ...