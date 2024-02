Dynamite 21 02 2024 Ric Flair e…Young Bucks?

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Puntata che ci avvicina sempre di piu a Revolution e l’attesa in vista del PPV si fa sentire. Direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. FTR vs Blackpool Combat Club (4,5 / 5) Si inizia assolutamente alla grande, un match che devo dire, in PPV non avrebbe sfigurato affatto anzi tutt’altro e l’esito fa pensare che magari avremo la “bella” proprio in PPV. I quattro atleti non si discutono affatto e ci offrono un match combattutissimo, equilibrato e bello. Fra mosse dure e spettacolari alla fine non abbiamo un vincitore, dato che il tempo scade senza che uno dei due team riesca ad imporsi. Ovviamente i 4 non ci stanno e continuano con una rissa che deve essere sedata, a fatica, dalla sicurezza. Pareggio BACKSTAGE: Orange Cassidy ...

