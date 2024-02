Dune - Parte due debutta su Rotten Tomatoes con un punteggio quasi perfetto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Esordio da favola per la secondadel franchise diretto da Denis Villeneuve. Mancano pochi giorni all'uscita didue ma nel frattempo online circolano già le prime recensioni di chi ha avuto l'occasione di vedere il film di Denis Villeneuve. Un risultatoè quello che si trova su. Aun paio di giudizi negativi il responso positivo è praticamente unanime. In particolare, vengono elogiate le performance di Timothée Chalamet, Zendaya e Austin Butler, new entry nel ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen. ComicbookMovie riporta nella sua recensione che 'coloro che sperano in un blockbuster d'evasione potrebbero rimanere scossi da questo fedele, a volte borderline in maniera triste, …