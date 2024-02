Due lavoratori ‘in nero’ in un bar | multa da 10mila euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoControlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a Giugliano in Campania: a metterli in atto i carabinieri della locale compagnia insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Napoli. Durante le operazioni è stata sanzionata la titolare di un bar giuglianese dove i militari hanno trovato due“in nero”. L’attività è stata sospesa;circa la sanzione per l’imprenditrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.