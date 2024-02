'Due anni anni di resistenza ucraina': una medaglia di bronzo omaggia chi combatte per la libertà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 febbraio 2024 – Al centro la statua Berehynia, protettrice della, simbolo delle proteste degli studenti in piazza dell'Indipendenza (Majdan Nezaležnosti) a Kiev. In basso, 'DCCXXX' a indicare i 730 giorni didel popolo ucraino alla guerra di aggressione russa dall'inizio dell'invasione. Sullo sfondo, il futuro rappresentato dalla mappa dell'Europa. In un cerchio, sul rovescio, il 'tryzub', il tridente dell'emblema ucraino e le parole dell'inno nazionale: "Daremo anima e corpo per la nostra". È un messaggio forte quello impresso sullainrealizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, su progetto degli studenti della scuola dell'Arte della, intitolata 'Duedi ...