Droga ed armi | grazie al fiuto dei cani antidroga la guardia di finanza arresta spacciatore

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Arezzo, 22 febbraio 2024 – Iantilo avevano segnalato con insistenza. La Guarda didella Compagnia San Giovanni, con le unità cinofile del 1° Nucleo Operativo Metropolitano Firenze, hanno controllato un soggetto, all’uscita del casello autostradale A/1 Valdarno, e lo hanno trovato in possesso di. Le Fiamme Gialle, nel corso dell’identificazione dell’uomo, un cittadino straniero, rilevavano un atteggiamento indeciso e nervoso e, anche per tale motivo, hanno sottoposto a perquisizione immediata la sua abitazione nel Comune di Cavriglia. All’interno: 81 grammi di cocaina, 862 grammi di hashish suddivisi in vari panetti, 2 bilancini di precisione, diversi cellulari e materiale per il confezionamento. Oltre allo stupefacente, abilmente occultate, una pistola con matricola abrasa, una pistola ...

